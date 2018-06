Alejandra Meco es Elsa

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

Elsa es una joven de buena familia, de corazón puro; que irremediablemente se enamora de Isaac, un carpintero. Su malvado hermano se niega en redondo a la boda, por lo que no tarda en orquestar un plan para que Elsa no se case con Isaac. Un plan que pasa por simular la muerte de la propia Elsa. No obstante, por mucho que haga su familia, Elsa está dispuesta a luchar por el amor de su vida. ¿Encontrará Elsa la forma de librarse de su familia y buscar a su enamorado? ¿Podrá Elsa encontrar a Isaac y desvelarle que en realidad está vida?