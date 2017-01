El esperado beso entre Pepa y Tristán

Tristán se enfrenta a su madre cuando conoce su decisión de cancelar el traslado de su hermana Soledad al hospital. Le amenaza con que si la joven no empieza a mostrar mejoría él mismo ordenará el viaje al hospital.

El cura le dice a Pepa que no se ha olvidado del asunto de su confesión cuando va a La Casona a dar la extremaunción a Soledad. Francisca se niega a que el cura dé la extremaunción a su hija, no admite que esté a punto de morir.

Un mendigo que aparece por el pueblo comienza a hacer chantaje a Don Anselmo, éste paga el silencio del hombre que deja entrever un pasado siniestro del cura cuando habla con Emilia. ¿Qué esconderá Don Anselmo?

Pepa, sin embargo, está muy preocupada por el estado de salud de Soledad y, como es lógico, se siente muy responsable. Alberto se desespera porque no sabe lo que tiene la chica, Pepa confiesa que ha sido ella.

El médico manda a galope a Tristán cuando descubre cuál puede ser la cura de la chica...pero no queda casi tiempo. Pepa cree que no le dará tiempo a Tristán, y decide ir por una ruta alternativa. Tristán irá a buscar a Pepa cuando estalle la tormenta y vea que la partera no ha vuelto y él sí con las medicinas.

Pepa está escondida en un chozo, empapada y congelada, Tristán la abraza para que entre en calor, se acercan tanto...