Tristán y Pepa han tenido una profunda conversación sobre su amor, ambos saben que siguen estando enamorados y Tristán intenta convencer a Pepa de que así es, pero Pepa, tan orgullosa como siempre, se niega en reconocer sus sentimientos.

Hoy ella le ha prevenido: "Nunca más volveremos a estar juntos", sigue dolida con el soldado por no haberse presentado en el altar y le ha dicho que no existe perdón para tal acto.

Sin embargo Tristán no pierde la esperanza de recuperarla y se declara ante ella, abriendole su corazón: "Eres lo mejor y lo peor que me ha pasado en mi vida porque si no te hubiera conocido ahora no sería el hombre más infeliz de este mundo".

Unas palabras que demuestran que Tristán se muere de amor por Pepa y que no han podido dejar indiferente a la partera, pues al decirle que le esperara ella se ha quedado esperando.

¿Volverán a estar juntos algún día? ¿Comprenderá la partera porque no fue Tristán a buscarla al altar? Sabemos que Pepa sigue amando a Tristán desde el fondo de su corazón, pero ¿Logrará darse cuenta de ello y dejar de dar la espalda a sus sentimientos?.

