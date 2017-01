Aurora se encontrará con Gregoria Casas, ex novia de Tristán y enemiga de Pepa

Antena 3 emite, a partir del próximo miércoles 27 de agosto, una serie de episodios especiales de EL SECRETO DE PUENTE VIEJO ubicados en el Madrid de principios de los años 20. La protagonista de estos capítulos especiales será Aurora, que dejará atrás Puente Viejo y llegará a la capital para perseguir su sueño de convertirse en médico.

Para el rodaje de estos capítulos se ha llevado a cabo todo un esfuerzo de producción, con más de 120 figurantes. Se ha grabado, principalmente, en zonas como el Madrid de los Austrias, en calles como las de Nuncio, la del Codo, la plaza del Conde Miranda o el Instituto Isabel la Católica, donde precisamente, se conserva un aula de biología de la época.

El encuentro con Gregoria Casas, la gran enemiga de Pepa

Tras las dificultades que ha atravesado la pareja, y la negativa de Aurora ante la última propuesta de matrimonio de Conrado, la joven decide dedicarse a sí misma y emprende su camino para lograr aquello con lo que ha soñado desde niña, aunque ello suponga separarse de Puente Viejo, y también, de su gran amor.

Aparte de las vicisitudes de estudiar una carrera como Medicina, algo no bien visto para una mujer de la época, Aurora conocerá a un personaje del pasado de Puente Viejo. Además de a sus compañeros y profesores de la universidad, la joven también se enfrentará a alguien que guarda un estrecho vínculo con su familia, y que no le pondrá las cosas nada fáciles: Gregoria Casas (Leonor Martín), ex novia de Tristán y enemiga de Pepa.

Las audiencias de la serie

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO marcó el pasado lunes su mejor dato en lo que va de mes anotando un 19% y 1.759.000 espectadores. En el mes de agosto, la serie promedia un 18,3% y 1.682.000 espectadores (+0.7 con respecto a julio).