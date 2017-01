¿Aurora debe marcharse a Madrid?

Aurora se encuentra en una encrucijada de sentimientos. Su corazón no sabe el camino que debe tomar, generándole una terrible lucha interna en la que tiene que decidir si continuar con el sueño que tenía su madre e ir a estudiar a la gran ciudad, o seguir con Conrado en Puente Viejo ahora que la relación se ha estabilizado.

Conrado sigue aconsejándole que se marche a Madrid a realizar su sueño, ya que es algo bueno para ella. Y no es el único, Gonzalo y María también están de acuerdo en que Aurora abandone el pueblo para realizar sus estudios. Sin embargo, todos estos consejos no parecen ser suficientes para Aurora, que no tiene tan claro que ese sueño sea el suyo y no el de su madre.

Hay muchas preguntas que resolver, y seguro que cada uno tomaría un camino diferente si estuviera en la situación de Aurora. ¿Qué decisión debe tomar?, ¿Conrado será capaz de esperarla, o su relación se enfriará?, ¿está preparada para la vida en la gran ciudad?. Ayúdanos a resolver todas estas incógnitas y el resto que se te ocurran con tus opiniones. ¡Participa!