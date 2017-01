Amalia va a la cabaña con la intención de acabar definitivamente con Inés

Capítulo 1005: lunes 9 febrero

Beltrán, el hijo de Bosco y Amalia no mama y si no se alimenta, enfermará. A pesar de que han contratado a un ama de cría, el niño no termina de alimentarse debidamente. Si no consiguen que el bebe coma pronto, podrá tener problema de desnutrición. Mientras Inés intenta alcanzar la puerta para pedir ayuda, pero se desmaya en el intento. ¿Habrá muerto?

Aurora recibe la nota del examen de enfermería: ya es oficialmente enfermera. En plena celebración por el título, tienen un encontronazo con Francisca.

Severo llama diciendo que las noticias sobre Sol eran infundadas y que a su vuelta del viaje elegirán ama de llaves.

Lucas reconoce ante Conrado que está enamorado de Aurora desde la etapa de Madrid. Aurora recibe una misteriosa invitación de Conrado para ir a cenar, pero la que pensaba iba a ser una cita romántica, termina siendo una tentativa por parte de Conrado para que Aurora elija quedarse con Lucas en vez de con él. Esto incomoda especialmente a Aurora, pues siente que de alguna manera se la están repartiendo.

Nicolás recibe un telegrama con malas noticias.

Capítulo 1006: martes 10 febrero

Aurora se marcha airada dejando plantados a sus dos pretendientes, que intuyen que el enfado de la chica es fundado y que le deben una disculpa. Conrado intenta hacer las paces con Aurora pero ésta no está ni muchísimo menos por la labor.

Las malas noticias que Nicolás ha recibido son que debe repetir el trabajo recién realizado… o al menos eso cuenta a Mariana, quien cuenta a Alfonso y Emilia sus suspicacias sobre la apresurada marcha de Nicolás.

Matías comienza a ser un alumno aplicado y a Raimundo se le ve feliz.

Severo y Carmelo ponen a prueba a las candidatas para ocupar el puesto de ama de llaves, pero ninguna de ellas les convence.

Dolores se lleva un chasco con Matías cuando intenta que cumpla una de las normas de “buena educación” que los Mirañar están promulgando por el pueblo en calidad de autoridad de Puente Viejo.

Alicia, la que fue prometida de Conrado, acecha a su hijo David al que había abandonado. El niño vive en casa de su tía con el resto de sus primos, y aunque es feliz, parece echar de menos a Aurora y Conrado.

Capítulo 1007: miércoles 11 febrero

Amalia encuentra a Inés junto a la cabaña llorando ante la que ella cree es la tumba de su hija. Cuando vuelve a La Casona Francisca le pide el parte dando por hecho que Inés ya ha muerto, pero la chica no consigue explicarse, pues la aparición de Bosco está a punto de pillarles in fraganti.

Francisca riñe a Bosco y Fe por dar agua con azúcar a Beltrán, que sigue rechazando amas de cría, porque considera que esa no es manera de alimentar al niño.

Alfonso invita a Mariana a cenar con ellos y aprovecha para interrogarla sobre su actitud, sin ningún éxito.

Lucas intentar arreglar las cosas con Aurora, pero la aparición de Conrado hace que Aurora los eche. Cuando Conrado se acerque de nuevo ella le dejará claro que ya no son pareja.

Mauricio abre los ojos de Francisca respecto a Raimundo: el de Ulloa parecía bastante contento.

Manuela, la tía de David, explica a Conrado que tiene miedo por el niño, pues le ha parecido que alguien ronda la casa y podría ser Alicia ¿Ha sabido él algo de ella? Conrado niega. Pero Manuela no se equivocaba, y aprovechando que David está solo, Alicia se acerca a él.

Emilia y Alfonso premiarán a Matías por su esfuerzo en los estudios llevándolo al cine.

Severo y Carmelo esperan a la primera candidata con ciertas posibilidades por su experiencia laboral con entusiasmo, pero ésta no llega a presentarse, pues por el camino ha sufrido un accidente.

Capítulo 1008: jueves 12 febrero

Manuela pilla a Alicia con las manos en la masa quien asegura haber vuelto a por su hijo.

Conrado viene para preguntar a Aurora si lo acompañará a visitar a David pero ella se niega a quedar.

Bosco atiende a Amalia y demuestra una paciencia fuera de lo común con ella, que se deja querer.

Amalia no tiene más remedio que confesar a Francisca que Inés sigue viva la que la noticia no gusta en absoluto.

Severo y Carmelo entrevistan a la segunda candidata; les parece perfecta y la contratan. Sin embargo, cuando esta parece que va a aceptar, rechaza el ofrecimiento.

El Gobernador ofrece a Pedro participar en un viaje de Estado a la India y él acepta.

Capítulo 1009: viernes 13 febrero

Francisca quiere dar a Bosco oficialmente sus apellidos. Bosco acepta y a partir de ahora será oficialmente un Montenegro.

Carmelo está sobrepasado por el exceso de trabajo en la Quinta, sin Ama de llaves hay mil asuntos que debe atender a los que no está acostumbrado; necesitan cubrir la vacante ya.

Lucas recibe la petición de que vaya a reconocer a Beltrán en la Casona y Aurora lo acompaña a pesar de que sabe que Francisca no querrá su presencia. Evidentemente, la doña se siente nerviosa con la chica en la casa, pero lo médicos sólo dan consejos de cómo alimentar al bebé para que su desnutrición no devenga en un mal mayor.

Francisca pacta la muerte de Inés con Amalia, es necesario que la chica desaparezca definitivamente para que Amalia pueda centrarse con Beltrán como si fuera su madre. Así, Amalia vuelve a la cabaña con intención de “acabar” con Inés.

Nicolás vuelve a casa y todos le están esperando como muestra de cariño, pues saben que marchó desasosegado. Sin embargo, cuando éste llega, no muestra ningún agradecimiento, lo que levanta aún más las sospechas de Mariana de que a su marido le ocurre algo grave.

Aurora reconoce sentirse liberada tras haber cortado con Conrado.