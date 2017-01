MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1442

La tensión llega a su límite tras la muerte de Mencía y Carmelo solo quiere averiguar, lo antes posible, quién ha sido el culpable de la muerte de su esposa. No soporta la idea de que ella ya no esté con él tras haberse dado el 'sí, quiero'. Onésimo acude para informar de que todavía no sabe lo que ha podido ocurrir y Carmelo llega a las manos...