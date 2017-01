MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1427

Rosario no consigue salir del pozo en el que se ha metido desde que su hija Mariana Castañeda ha muerto. No puede soportar la idea de que nunca más volverá a ver a su hija. Lucas no da mucha esperanza a su estado de salud y dice que tiene unas heridas muy profundas en el alma. ¡Ánimo Rosario!