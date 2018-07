Pepa y Tristán terminan besándose apasionadamente

Emilia y Alfonso ya has puesto fecha a su enlace. Emilia habla con su hermano respecto a Alfonso ya que no sabe qué tiene contra él. Sebastián se ve obligado a dar su bendición ya que no tiene nada en contra de su futuro cuñado. Calvario sigue haciendo preguntas por la Casona y Mariana empezará a relatarle la verdad acerca de la vida de Angustias...