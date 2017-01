MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1443

Lo quiera Camila o no, Néstor vengará la muerte de su hija obligando a Camila a irse con él a Cuba. Descubrió que Camila le ha mentido y que se subió al barco con una identidad falsa, algo que le obligará a pagar. Néstor confiesa querer matarla y haberlo intentando, pero para él es imposible. No consigue matar a una mujer de la que está tan obsesionado. Ahora Camila, no sabe en qué manos está su futuro...