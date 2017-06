Matías hace pedazos su relación secreta con Beatriz

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.607

Matías no ha podido aguantar los duros insultos que Beatriz ha dicho sobre la que va a ser la madre de su hijo. No ha podido molestare más que se creyese superior a Marcela y que pensase que Matías no tiene sentimientos hacia su esposa. Lleno de rabia y con una gran furia, Matías se va de la tienda de perfumes habiendo destrozado su relación junto a Beatriz.