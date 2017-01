MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1425

El médico de confianza acudió a la casa de comidas llamado por Alfonso para saber qué le ocurre a Rosario. Las noticias no son nada buenas para los Castañeda, Lucas afirma que Rosario se está dejando morir. Su cuerpo no quiere luchar más contra la vida si su hija Mariana no está a su lado. ¿Qué ocurrirá con su estado de salud?