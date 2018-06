Julieta le planta cara a Fernando Mesía sin miedo

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.856

Fernando Mesía se ha interesado demasiado en las habilidades de Julieta. Además, se ha sorprendido de que ambos hermanos Ortega se hayan enamorado de una mujer como ella. Lo que él no se esperaba era que en ese momento Julieta apareciese por la puerta del salón para enfrentarse a él. No le tiene miedo y no perderá la oportunidad de decirle todo lo que piensa ahora que se ha convertido en una más en La Casona.