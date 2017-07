Hernando: "He fracasado como padre, como empresario y como esposo"

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.620

Don Anselmo visita a Hernando y su preocupación aumenta por momentos. Hernando le cuenta la amenaza que le han hecho utilizando a su hija Beatriz y confiesa también no haber avisado a Camila y a su hija del gran peligro que les acecha por no parecer un fracasado para ellas. Anselmo le advierte de que debería contárselo para que estén alertas, pero Hernando parece no entrar en razón... ¿Hasta dónde llegarán las amenazas?