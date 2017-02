MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.515

Francisca Montenegro ha vuelto después de estar todo el día cuidando de Mauricio en la clínica en la que está ingresado. Fe no puede soportar la idea de no saber cómo se encuentra y no tener noticias de si está bien o mal. Francisca parece llegar agotada y destrozada por una mala noticia...