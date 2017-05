MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.575

Mauricio llegaba después de hablar con Francisca Montenegro sobre su matrimonio con una mujer que no conoce. Estaba completamente roto y no sabía cómo contarle a Fe lo que tenía que hacer de forma obligada. Se casará con una mujer a la que no conoce y tendrá que dejarla para empezar una nueva vida.