MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1423

Elías no se siente culpable de nada y avisa a Hernando de que sus problemas no terminan con él, sembrando una amenaza para la que Hernando todavía no encuentra origen. Hernando le confiesa a Elías que ella no ha muerto y que testificará en su contra condenándole al garrote. ¿Es este el fin de Elías Mato?