Beatriz no se saca a Matías de la cabeza

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.628

La familia Dos Casas y Aquilino están de celebración por el embarazo de Camila, pero Beatriz no logra desconectar de sus recuerdos con Matías y no disfruta de la cena. Ya ha tenido dos enfrentamientos con Marcela, pero eso no ayuda a la joven a mentalizarse de que su romance con Matías ya se acabó. ¿Seguirá intentando Beatriz acercarse al joven?