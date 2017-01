¡Vivan los novios de Puente Viejo!

Soledad y Juan se casaban a escondidas en medio del bosque en una ceremonia oficiada por Don Anselmo. Dispuestos a todo, se casarían aun sin el consentimiento de sus padres y en cualquier parroquia. Soledad no temía la reacción de Francisca Montenegro, ambos estaban dispuestos a sufrir con tal de disfrutar del amor.

"Si no tengo amor, de nada me sirve", fueron algunas de las palabras que Don Alsemo pronunciaba en el enlace de Alfonso y Emilia. Pepa, que no podía apartar su mirada de Tristán, hacía llegar las alianzas que convertirían a la pareja en marido y mujer.

Raimundo y Francisca se disponían a darse el tan esperado "sí, quiero" cuando por sorpresa aparecían los Castañeda acompañados de don Anselmo. Tenían algo que decir, ¿recuerdas el qué?

A orillas del río, Pepa y Tristán se juraron amor eterno en una ceremonia donde estaban todos sus seres queridos. Pepa llegaba a cabalo mientras Tristán la esperaba en el altar... ¿Recuerdas cómo fue este bonito momento?

Nicolás convence a Don Anselmo para que los case, y ante las dudas de éste, le jura que no oculta nada malo. Alfonso ejerce de padre, pidiendo a Nicolás que cuide aMariana. Él prometía hacerla feliz. Mariana llegaba a la Iglesia y la boda se desarrollaba sin incidentes. ¡Vivan los novios!