Nos colamos en la boda de Francisca y Raimundo: así se grabó su íntima ceremonia

MAKING OF

Nos vamos de boda. Por fin Francisca y Raimundo culminan su difícil y poco o nada entendida historia de amor. La Montenegro quería dar el "sí, quiero" en una ceremonia íntima, casi sin testigos, pero no contaba con nuestra presencia. Nos hemos colado en el rodaje del momento en el que la pareja se convierte en marido y mujer después de luchar por su amor desde su juventud. Si quieres conocer cómo se grabó su boda, no te pierdas el making of que te traemos en exclusiva.