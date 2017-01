Los momentos más románticos de 500 capítulos de El secreto de Puente Viejo

Vamos a repasar los momentos más apasionados que hemos visto en estos primeros 500 capítulos de El secreto de Puente Viejo. El amor verdadero de Tristán y Pepa, los encuentros de Soledad y Juan, el amor imposible de María y Gonzalo…

La pareja por antonomasia de la serie han sido Pepa y Tristán y nos han dado momentos magníficos llenos de amor, pasión y cariño. Un momento esperado por todos fue la primera noche que pasaron juntos Tristán y Pepa. Pepa y Tristán han pasado la noche juntos por primera vez, ambos admiten que es la mejor noche que han pasado en su vida, tanta espera ha merecido la pena y el amor se siente en el aire. Pepa cree que no deben volver a caer en la tentación, pero Tristán no ha estado más contento en toda su vida y no le va a dejar escapar.

Otro momento precioso fue el reencuentro de los dos, No hacen falta las palabras entre ellos para trasmitir el amor que sienten el uno por el otro . Pepa está totalmente desconsolada cuando ve a Tristán yendo hacia ella. El encuentro no puede ser más apasionado; la esperanza renace.

No podíamos olvidarnos del reencuentro en el chozo de Pepa y Tristán tras la fallida boda con Gregoria. Tristán y Pepa se encuentran en el chozo…luego no hubo boda. Tras meses de negar sus sentimientos, se entregan a la pasión.

Otra de las grandes parejas de la serie son Raimundo y Francisca. Un gran momento fue el encuentro entre Raimundo y Francisca, cuando todo parecía que iba acabar en reproches se convierte en una auténtica declaración de amor. Francisca se entera por Don Anselmo que Raimundo está a punto de morir. Francisca hace traer a Raimundo, esclarecen su pasado, los reproches sinceros acaban en verdaderas declaraciones de amor y de pronto Raimundo sufre un ataque, parece que muere.

Y el primer beso que vimos de la pareja se hizo esperar pero fue de lo más tierno y romántico. Picnic romántico de Francisca y Raimundo en el que se dan su primer beso de enamorados.

Más reciente es el amor que ha surgido entre Gonzalo y María, un amor imposible pero que cuando han podido se han acercado para mostrarse lo que sienten. Un gesto brusco de Fernando hace revivir las pesadillas de María. María huye al encuentro de Gonzalo, necesita consuelo y encuentra mucho más. Se besan.

No podemos olvidar cuando los dos yacieron juntos. Gonzalo y María se aman con locura. Gonzalo y María muestran mucha ternura y ningún remordimiento por lo que acaban de hacer pero más tarde Gonzalo empieza a sentir un fuerte arrepentimiento por haberse acostado con María, parece que necesita confesión.

Otra historia de amor que tampoco nos ha dejado indiferentes es la de Emilia y Alfonso, desde que se conocieron Alfonso siempre ha querido a Emilia. Alfonso por fin confiesa su amor a Emilia. Antes de que pueda proponerle matrimonio, ella le confiesa que está embarazada de Severiano.

No podíamos dejar de lado la pareja de Juan y Soledad que nos ha dado grandes y bonitos momentos de amor. Tras grandes momentos de felicidad Soledad confiesa a Juan su secreto... ¡Está embarazada! Ahora sí, más que nunca, necesitan dinero y Juan querrá completar cuanto antes el encargo de transporte de la nitroglicerina.

Otro gran momento fue se reencuentro, ambos se amaban pero ninguno lo reconocía. Enriqueta se pone en guardia ante el desconocido paradero de Juan. En medio del drama se produce un nuevo reencuentro amoroso entre Juan y Soledad.

Disfruta de estos preciosos momentos románticos de El secreto de Puente Viejo.