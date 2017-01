María Bouzas: "El corazón de Francisca siempre ha pertenecido a Raimundo"

¡Por fin ha llegado el día! Tras 1130 capítulos, Francisca y Raimundo ya son marido y mujer. María Bouzas nos recibe en el día más importante de su vida para contarnos las

claves de la reciente ceremonia.

La actriz nos cuenta que su personaje no necesitaba ningún compromiso, pues ya vivían como un matrimonio. !Qué moderna de repente!, bromea. Sin embargo, reconoce que, aunque el empeño en casarse haya sido de Raimundo, la boda ha sido el momento más feliz de sus días. Además confiesa haberle pillado por sorpresa. "Francisca no se lo esperaba, ella ya estaba feliz con él a su lado, con su amor incondicional, no necesitaba casarse".

Bouzas nos aclara los motivos por los que Francisca decide casarse lejos de Puente Viejo y sólo con su fiel capataz como testigo. "Se casa sin testigos porque está en un

momento muy problemático de su vida, en cuanto a posición el peor. No quiere casarse en Puente Viejo porque la tratan mucho peor de lo que ella está acostumbrada", afirma.

De poco le ha servido alejarse, ya que Los Castañeda no dejaron solo a Raimundo en un día tan especial, a pesar del rechazo por la relación. Es por eso que la Montenegro "teme que arruinen la boda".

Pocos son los que comulgan con este amor. Nadie entiende que Raimundo esté con alguien como Francisca, perversa y dañina, pero Bouzas promete que "el amor hacia Raimundo es sincero". Por ello no va a haber arrepentimiento en el gran paso al matrimonio. "Para Francisca es el día más feliz de su vida, aunque diga que no hacía falta casarse, ella siempre ha amado a Raimundo, su corazón siempre ha pertenecido a él", sostiene la actriz.

Sus palabras parecen disfrazarlo todo de color de rosa, pero en toda bonita historia siempre hay un pero. El amor y el matrimonio no van a cambiar a Francisca Montenegro. "A Severo Santacruz se la tiene jurada". Genio y figura. El galletero le ha "arrastrado a lo más bajo" y eso es algo que no puede dejar pasar. "Se vengará sin que se entere Raimundo", adelanta.

Bouzas agradece el apoyo de los "Raipaquistas", a quienes ofrece algo muy especial: su ramo de novia. "No puedo tirar el ramo porque no traspasa la pantalla, pero es para vosotros", asegura, al tiempo que declara que la noche es de bodas "desde hace mucho tiempo". Desde aquí, les deseamos que todas lo sean. ¡Viva los novios!