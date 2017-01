Álex Gadea: “Como actor, Tristán es lo más bonito que me ha pasado”

Álex Gadea deja ‘El secreto de Puente Viejo’ pero antes ha hablado con la web de la serie para despedirse de todos sus seguidores y para ofrecernos su última entrevista como Tristán. Tres años, muchas tramas y muchos momentos es lo que nos ha dado su personaje y en esta entrevista hacemos un resumen de todo ello.

Lo primero de todo era preguntarle sobre el rodaje de la muerte de Tristán “Ese día fue peculiar, Tristán y el pueblo entero está en un gran estado de alegría, es uno de los momentos cumbre de Tristán, celebración, boda, alegría y en el momento más inesperado, tragedia, destrucción y caída del personaje.” Álex nos explica cómo anécdota cómo se grabó ese momento: “Primero rodamos la muerte porque llevaba mucho más tiempo, había muchos planos y éramos muchos personajes. Luego grabamos la ceremonia, entonces primero nos tuvimos que meter en el papel de la tragedia y luego pasar por maquillaje, olvidarnos, reírnos y volver a la felicidad inicial”.

Álex Gadea cree que Tristán podría haber tenido más recorrido pero “creí que era el momento perfecto para cerrar la etapa de un personaje y cerrar un ciclo maravilloso y largo en el que Tristán ha tenido mucha trama, le han pasado muchas cosas y ha habido muchas curvas de personaje”.

Hablamos con él sobre el intento de reconciliación de Tristán y Francisca “Él busca el último intento de reconciliación con su madre por recomendación de Candela (en su día también lo hizo Pepa) pero no la hay, Tristán muere muy fiel con la relación que ha tenido con Francisca, con muy pocos resquicios de afecto y ternura y eso es algo que a ella le quedará marcado, no haber podido perdonar a su hijo”.

“Puente Viejo ha sido mi profesión, Tristán ha sido el personaje y Puente Viejo el puente a que me conozca el gran público. Siempre voy a estar agradecido y soy consecuente de lo que está serie me va a aportar y de lo que me ha aportado” dice Gadea “Han sido casi 3 años maravillosos. Como actor es lo más bonito que me ha pasado. Me ha pasado de todo, llegué joven, he sido padre, me he casado 4 veces y he tenido un funeral, no se le podía pedir más al guion ni a la serie”.

Lo que más va a echar de menos Álex Gadea de su paso por ‘El secreto de Puente Viejo’ es lo humano: “Me quedo con la gente, los actores y el equipo que hace posible esto. Me va a dar mucha pena no disfrutar de los pasillos o de los decorados. Sin embargo creo que lo profesional ya estaba cumplido y hay que verlo de manera optimista. Me despido sabiendo que hemos hecho una serie buenísima, actualmente es una de las series más vistas del país. Me voy con gratitud y un optimismo, pero hay que saber mirar más allá y buscar retos nuevos”.

El actor nos ha confesado que posiblemente vea más la serie que cuando trabajaba en ella, “tendré más tiempo y la trama post muerte de Tristán me va a interesar, ver a la familia desde lejos siempre apetece”.

Hemos querido preguntarle por sus próximos proyectos y nos ha contado que está con la obra de teatro ‘Los justos’, una adaptación de la banda terrorista ETA en los años 70, producida por 611 teatro y dirigida por Javier Hernández Simón. El estreno será en Alzira el próximo 25 de octubre “Estoy muy ilusionado con el proyecto y el estreno es en mi pueblo y me hace mucha ilusión”. Esperan hacer gira y temporada en Madrid en 2014. Además añade que“La salida de Puente Viejo supone reciclarse, la transición al teatro es la mejor transición que podía hacer, son otros tiempos y otros tipo de interpretación. También quiero tomar conciencia de lo que ha sido todo este tiempo porque cuando estás tan inmerso en algo no te das cuenta de todo”.

Además Álex Gadea ha mandado un mensaje de despedida a todos los seguidores de la serie “Todas las palabras se quedarían cortas, si la serie sigue después de tanto es gracias a vosotros, estoy muy agradecido por la acogida que nos habéis dado, por el seguimiento en tele, en redes sociales y en todas partes. Ha sido un placer, me siento muy afortunado de este viaje y espero que nos veamos en otros proyectos. Muchas gracias de verdad”.

¡Hasta siempre Álex Gadea!