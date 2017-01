Carlos Serrano: "Hacer un personaje como el de Fernando es un regalo"

¿Qué puedes contarme de Fernando?

Fernando es el hijo de Olmo. Cuando acabe la temporada que hay ahora, su padre lo va a internar, porque le da muchas vueltas al tema de su madre. Cuando arranquemos, él ya habrá salido del internado y se habrá ido a vivir a Madrid con su padre. Vive en un ambiente muy estricto por como ha sido educado en el internado y por el trato que tiene con su padre. No siente un amor paterno por Olmo, es simplemente cortés, entre otras cosas porque tiene el resquemor de no saber por qué murió su madre, sospecha de su padre, pero la hipótesis es demasiado gorda como para tomárselo en serio.

Los nuevos personajes van a enriquecer todo lo que ya había

Vive encerrado, con ansias de salir. Es un chico juerguista que en cuanto puede se va con los amigos a beber. Es un poco bohemio en ese sentido y quiere salir de la casa de su padre y por ello se mete en la Marina y cuando por fin le conceden y se tiene que desplazar a Cádiz para vivir su propia vida, su padre, por una serie de circunstancias que ya se verán, le hace volver a Puente Viejo.

¿Cómo te ves con el look de 1919?

Me encanta. Yo no se por qué la gente no viste así ahora, con lo bonitos que son (risas).

Decía Jordi Coll (actor que interpreta a Gonzalo Valbuena) que la sotana le pone firme ¿A tí también te pone firme el traje?

Aunque sea muy diferente a su padre, sigue siendo hijo de Olmo. Entonces esto de estar estirado, estar firme… La actitud con su padre si que la tiene, luego ya con los amigos está más relajado. El tema del chaleco, la camisa, la corbata, las botas, la americana… si que te da una actitud.

¿Te gustaba más el de tu anterior serie, ‘Toledo. Cruce de destinos’ o el de ‘El secreto de Puente Viejo’?

Era diferente, tenía su rollo. Los que pasaba con el vestuario que usábamos en Toledo, Cruce de destinos es que pesaba mucho.

¿Preferencias: el de ‘Toledo. Cruce de destinos’, el de ‘El secreto de Puente Viejo’ o unos vaqueros y una camiseta?

Por comodidad unos vaqueros, una camiseta y mis botas que las llevo hasta en verano (risas).

¿Cuál es tu primera impresión al llegar a Puente Viejo?

Cuando el personaje llega a Puente Viejo, piensa que es una cárcel. Aquello apesta, es casposo, es un pueblo. Él llega de la capital, de fiestas con los amigos, y se mete en ese pueblo. De repente se ve como: Dios mío quiero salir de aquí, pero luego va a descubrir que tiene cosas guays. Además, todos sus perjuicios se irán suavizando.

¿Con quién va a tener más relación? ¿Con quién se va a llevar mejor?

Va a tener muchos conflictos con su padre. Va a tener mucha relación con María Castañeda (personaje de Loreto Mauleón), porque ellos de pequeños tenían el juego de “somos novios” y ahora que son mayores, del juego aquél tonto, se acuerdan Doña Francisca y Olmo, por intereses. Y de repente se ven ellos en la encrucijada de estar metidos en ese lio, pero bueno ya veremos lo que pasa.

¿Qué es lo que más te gusta de él?

Tiene unas ansias de libertad, de salir de donde está. Tienen mucho que ocultar, que eso para un actor siempre es maravilloso. Tener tantos secretos para parecer correcto y tenerlos ahí, aguantándolos dentro; como actor te da mucha vida. Hacer un personaje así es un regalo.

¿Supone mucha presión tener una audiencia asentada, habituada a los personajes y que lleguéis vosotros de nuevas, que pasen 16 años?

Si y no, porque es una serie que tiene asentada determinada audiencia y ésta va a seguir, y cuando vengan los nuevos personajes se van a dar cuenta de que van a enriquecer todo lo que ya había.