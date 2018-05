"Roque no merecía morir"

Saúl, Amelia, Curro, Lucía y Roque. Estos son los muertos que llevamos en la temporada 7 de El Internado, y seguro que habrá más.

Durante estos días, hemos podido ver comentarios de todo tipo respecto a las muertes de Lucía y Roque, las más recientes. Muchos no queríais que muriera ninguno de los dos. Lucía en el fondo nunca había querido trabajar para Ottox y Roque siempre ha sido un traidor por miedo a que le mataran. Aunque hay opiniones para todo.

"Lucía no merecía morir, lo hacía todo por su hijo"

Estas son algunas de las reacciones ante las dos últimas muertes en El Internado: "Pues a mí me parece lógico que mueran los tránsfugas, los que se han pasado de un lado a otro como ejemplo Lucía, Roque y Amelia, independientemente si tenian razón o no. Son las primeras víctimas".

"A mí me dan mucha pena. Lucía no merecía morir, lo hacía todo por su hijo. Roque está en la cuerda floja; se comportó muy mal, pero morir es algo un poco fuerte".

A otros internautas no les ha gustado la forma de morir, aunque creen que ese debía ser el final de Roque: "La muerte de roque de esta manera no me ha gustado... debía morir por redencion, pero de esta forma no, me imaginaba que haria algo mas heroico".

Muchos han pensado en cómo se va a sentir Iván tras la fuerte discusión que tuvo con Roque en el torreón y tras haberle dicho que para hacerele caso se tendría que morir. O Julia, que no le escuchó cuando Roque quería investigar lo que vio en el cobertizo. "Si estuviera en el lugar de Iván, Julia, Vicky y Marcos no hubiera perdonado tampoco a Roque que hubiera matado a mi mejor amiga, pero nunca le hubiera dicho MUERETE como le dijo Iván. La verdad es que roque a pasado de caerme mal a darme pena por lo que le han hecho aunque si que se merecia un poco esto".



Aunque cuando murió Carolina, las reacciones hacia Roque fueron totalmente contrarias. El mundo se le echó encima y le calificaron de asesino. Todo fue un accidente, y Roque así siempre se lo había dicho a sus amigos, a Noiret y a Hugo. ¿Por qué iba a mentir en eso? ¿Creéis a Roque tan malo como para querer la muerte de uno de sus amigos? El miedo le hizo traicionar a sus amigos y el miedo le jugó una mala pasada, pero cuando ha sido valiente para investigar algo por su cuenta, le matan.



Lo que está claro es que la mayoría de los comentarios dicen que ni Lucía ni Roque merecían la muerte. ¿Es que el público les ha perdonado?