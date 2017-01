Las pistas definitivas para rescatar a Ulises en juegoelbarco.com

En vista de que hay algunos a los que os está costando rescatar a Ulises y antes de que se os ahogue, allá va una ayudita:

Para encontrar a Ulises tendréis que buscar bien en el mapa. Navegar cinco sectores a babor sólo es válido si no te has movido del punto en el que comenzaste la misión. Si ya has navegado, lo que tendrás que hacer es ir a la vista de mapa y buscar el indicador dorado donde señala la posición aproximada de Ulises. Marca el rumbo hacia ese punto con el botón de marcar rumbo o haciendo doble clic lento sobre el sector que se encuentre más centrado sobre el indicador dorado y... ¡navega!

Una vez que llegues a tu destino, vuelve a mirar el mapa general y comprueba que estás justo debajo del indicador dorado. Si no es así, muévete hasta situarte, y cuando estés seguro, comienza a buscarle.

Vale, ya estoy ahí, ¿cómo busco a Ulises? Es muy fácil: ve a la vista de mapa, y clica en uno de los sectores que haya a tu alrededor. Una vez marcado, mira con la lupa y verás lo que hay en el sector. Si no ves a Ulises, regresa a la vista de mapa y señala otro sector con la lupa. Así hasta que le encuentres. ¡Tiene que estar en uno de los sectores que tienes alrededor!

Ármate de paciencia porque esta misión es todo un reto.

¡Mucha suerte en la búsqueda, grumete!