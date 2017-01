¿Qué pasará en el último capítulo de la temporada?

La primera de las incógnitas es dónde ha estado Gamboa todo el tiempo que ha estado desaparecido. Durante casi una semana no hemos sabido nada de él, y en las condiciones que estaba era muy difícil sobrevivir para él. De hecho, en el Estrella Polar le dieron por muerto. ¿Dónde ha estado Gamboa?

Por otra parte, ahora que Gamboa ha vuelto, ¿qué va a pasar con Ulises y Ainhoa? Cuando le dejó, Gamboa amenazó a la hija del capitán diciendo que a él nadie le deja. ¿Va a poder aguantar viéndoles como pareja? Lo mismo ocurre con Julia, ahora ya no está con Ulises y va a tener que compartir el mismo techo con la pareja. ¿Cómo van a lidiar Ulises y Ainhoa con los dos frentes?

¿Tienen algo que ver Julia y Gamboa? Gamboa le dijo a Ulises que todas sus dudas sobre lo que estaba pasando se las tenía que preguntar a ella. Desde el primer momento se ha dicho que la doctora Wilson era la qué más sabía sobre el acelerador de partículas y los misterios del cataclismo. Además, en el flashback, vimos como Burbuja entraba en el ECND. ¿Se conocían de antes?

Durante la temporada, también hemos visto como Burbuja era licenciado en Harvard y tenía una gran inteligencia. Vimos que huyendo de Philip, el novio de Julia Wilson en tierra, se llevó una carpeta roja de gran interés y la escondió en el Estrella Polar. ¿Descubriremos que tenía esa carpeta? ¿Se le quitará la Burbuja?

El primer oficial del Estrella Polar tiene cáncer y no quiere decírselo a nadie. En El Barco viven las personas que más le importan. Su mejor amigo, el capitán, su hijo, Ulises, y la mujer que ama, Salomé. La enfermedad no es ninguna tontería y no debería pasarla sólo. ¿Se lo dirá a alguien?

Palomares cada vez da más muestras de estar interesado en Vilma. Parece ponerse celoso cuando ve a Piti con ella. El problema es que al ser cura, Palomares no puede tener una relación con una chica. No sabemos si la preocupación por Vilma es más fraternal que amorosa, pero parece estar interesado en todo lo que le ocurre. ¿Qué siente Palomares por Vilma? ¿Dejaría los hábitos por ella?

A pesar de todo, lo más importante para El Barco es encontrar ese trocito de tierra que fue avistado por un avión. Aunque si lo encuentran, nadie sabe qué habrá allí ni si será un lugar habitable. ¿Encontrarán tierra?