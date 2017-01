Hablando con el espacio

Están todos en el puente de mando, escuchando al Capitán Hopkins. El capitán intenta que Burbuja recupere la comunicación y no puede. Les han perdido. El capitán ordena que sigan con sus tareas mientras restablecen la comunicación y ordena a todos que se vayan a sus camarotes a descansar mientras, ellos intentan restablecer la comunicación.

Gamboa está preocupado. Eso no estaba en sus planes, e intenta contactar con 169BK para evitar para que hagan algo. No tiene respuesta. Busca a Ramiro muy enfadado para que conecte al traspondedor. Antes de pedírselo, Ramiro le intenta esquivar y Gamboa lo nota. Se da cuenta de que le está perdiendo y de que le tiene que dar algo para que se quede tranquilo, o perderá a uno de los peones importantes para su ajedrez. ¿Qué le puede dar? La prueba de la manzana no fue suficiente… Le tiene que dar alguna respuesta.

Vilma esquiva a Piti de Piti y va al comedor a poner las mesas con Estela. Le confiesa que no sabe qué hacer porque Piti se le ha declarado y que ella no ha sabido reaccionar.

Ulises está hecho polvo y va a su habitación como loco buscando papel y boli. Se encierra en el baño, necesita estar solo. Habla solo y no se le entiende. Escribe y termina el papel.

Julia está muy triste desde que Ulises rompiera con ella. Se calza zapatillas de deporte y piensa sin parar sobre el “facilitador”, el contacto con la Soyuz, piensa que “ellos deben estar cerca”. Aunque el dueño de sus pensamientos, sobre todo es Ulises.

Por su parte, Piti se va e intenta retomar contacto con Vilma, aún no le ha contestado si ella le quiere o no. Vilma le hace un corte diciendo que tiene turno de comedor y tiene que poner las mesas. Piti no entiende nada, se va y no sabe qué hacer.

Al capitán le da un fuerte dolor, comienza a sudar. De la Cuadra le dice que no le ve muy buena cara. Está enfermo y por eso, va a por medicinas.