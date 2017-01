El capitán recibe un anónimo

En el twittersodio número 12, el capitán encuentra un anónimo con letra de mujer y no sabe de quién es. De la Cuadra enseguida piensa mal y dice que es de la doctora Wilson, pero en realidad es de Estela, que está intentando camelarse a Ricardo.

Por otra parte, Ulises está pensando por qué Ainhoa no le contestó cuando él le dijo que se casara on ella. Mientras él sigue en su celda, Palomares le pregunta a Ramiro por qué Ulises se autoinculpó si el no mató a Gamboa.

Mientras tanto, Burbuja anda buscando algo que suena por el Estrella Polar.