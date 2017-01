El Barco recoge velas y atraca a las 18:30 en los Cines Capitol

¡El Barco ya está llegando! El Estrella Polar suelta el ancla en los Cines Capitol de la Gran Vía de Madrid y los marineros desembarcarán para atender a todos los fans con todo el cariño que se merecen y, cómo no, disfrutarán de la premiere de la segunda temporada de El Barco. El estreno más esperado del verano se aproxima. Las entradas dobles del concurso ya tienen nombre y apellidos pero si tú no eres de los afortunados que podrán ver in situ la alfombra roja, no te preocupes, antena3.com te lo retransmitirá en directo... Sí, sí, como lo estás leyendo.

Mario Casas, Blanca Suárez, Juanjo Artero y el resto de actores serán secuestrados por los compañeros de la web para conseguir las entrevistas más divertidas. Izamos velas y antena3.com pone en marcha un programa en directo exclusivo y cargado de sorpresas a partir de las 18:00.