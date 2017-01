"Mi personaje en esta temporada..."

Los miembros de la Estación Espacial Internacional han sobrevivido

El Estrella Polar establece por fin comunicación con el responsable de la Estación Espacial Internacional, el comandante Hopkins, el mismo que había estado intentando comunicarse con ellos a través de la radio y vía SMS. Les explica que se encuentran en una situación crítica ya que los módulos de soporte vital han dejado de generar oxígeno. Sólo les queda energía para aguantar 5 horas más aunque disponen de una nave de evacuación con la que pueden realizar un ameriaje cerca del barco.

El problema es que un enorme ciclón se acerca hacia el barco y está previsto que les alcance justo a la hora establecida para e rescate. No moverse de esas coordenadas sería un suicidio, pero el capitán ha dado su palabra a los miembros de la Estación Internacional de que les rescataría. Debe elegir entre salvar a su tripulación o cumplir su palabra.

En realidad, no sólo es la vida de los astronautas lo que les mantiene en vilo sino también los datos que pueden proporcionarles. Gracias a los modernos sistemas de transmisión de los que dispone la Estación Internacional, cuentan con información privilegiada del cataclismo y de lo que ha sucedido después. Cuatro días después de la tormenta, la Estación Internacional comenzó a recibir seis comunicaciones vía satélite. Una era la del Estrella Polar pero ¿de dónde procedían las otras 5 señales?

La enfermedad pondrá a varios tripulantes al borde de la muerte

La enfermedad será uno de los enemigos a batir en la nueva temporada de la serie. Diferentes males afectarán a varios de los tripulantes del barco, poniéndoles al borde de la muerte.

De la Cuadra, que sufre un cáncer de próstata, tendrá que asumir la falta de medios para hacer frente a su enfermedad. Con un diagnóstico tan precoz, el tratamiento se hubiese empezado de inmediato en caso de estar en tierra, pero las trágicas circunstancias le obligan a resignarse con los pocos remedios que pueda proporcionarle la doctora.

Su relación con Salomé se acelera, quiere vivirlo todo con ella. Cree que si ella supiese su secreto, toda la felicidad que comparten terminaría de golpe. No será el primer oficial el único en ver peligrar su vida ni el primero en perderla. El propio capitán sufrirá una terrible apendicitis en un momento crucial que hará que no pueda ser operado de urgencia, tal y como necesitaría para salvarse.



El pasado común de los tripulantes saldrá a la luz

La nueva entrega de EL BARCO estará marcada por los secretos de muchos de sus tripulantes, que ocultan con ahínco que ya se conocían y el pasado que compartieron. ¿Qué unía a Gamboa y Julia? ¿Qué parte de ese vínculo es tan vergonzosa como para que la doctora se esté dejando chantajear por el profesor de supervivenci a cambio de su silencio?

Julia intentó, sin éxito, abandonar el Proyecto Alejandría, a pesar de que en él trabajaba su novio Philipe y de que allí su carrera profesional estaba en alza ¿De qué huía Julia? ¿Han embarcado con ella sus fantasmas? ¿Están a bordo los peligros que entrañaba el proyecto? Gamboa conoce las respuestas de ésas y muchas otras inquietantes preguntas. Cuando Ramiro le pregunta si es casual que sobrevivieran precisamente ellos, la contestación de Gamboa le deja sin aliento: “Si me estás preguntando si los tripulantes del Estrella Polar somos unos elegidos, la respuesta es sí”.

Ainhoa decide hacer frente a Gamboa y luchar por el amor de Ulises

Ainhoa ha dejado a Ulises. Aunque está profundamente enamorada de él, no puede ignorar la amenaza de Gamboa: si están juntos le matará, y también a su padre y su hermana.

Ulises, sin embargo, no piensa darse por vencido. Como él mismo reprocha a Ainhoa, no puede estar enamorada de él por la mañana y no quererle cuando se van a dormir. Finalmente, el amor será más fuerte que el miedo y ambos jóvenes se enfrentarán al profesor de supervivencia.

La doctora Wilson decide darle una oportunidad al Capitán

Los torpes intentos del Capitán por conquistar el corazón de Julia comenzarán a surtir efecto. La doctora, como el resto de miembros del Estrella Polar, decide darle una nueva oportunidad al amor, aferrarse a los sentimientos que van surgiendo dentro del barco para sobrellevar las trágicas circunstancias que están viviend.

Ambos seguirán en su tira y afloja emocional. Ella, moviéndose cauta entre sus miedos y el temor ante lo que puedan pensar sus compañeros, y él, con su torpeza y sus complejos. Un equilibrio lleno de ilusión pero también de dudas, que se verá roto con la llegada de Leonor, una de las náufragas rescatadas.

Piti, Vilma y Palomares protagonizan un divertido triángulo amoroso

Piti y Vilma también intentarán luchar contra sus miedos iniciales para conseguir estar juntos. Aunque parecen surgir impedimentos constantemente, están decididos a pelear por sus sentimientos. No cuentan con que aparezca una tercera persona en su relación: Palomares, que sufre una fuerte crisis de fe cuando admite lo que siente hacia Vilma.