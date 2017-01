Juan Pablo Shuk y David Seijo: "Gamboa y Ramiro tienen una relación muy sincera"

Aunque son aliados, Gamboa y Ramiro no han parado de tener enfrentamientos. "Gamboa es el único que le ha dicho la verdad a Ramiro", reconoce David Seijo. Afirma que Ramiro no está en contra del capitán, el problema es que siempre descubre que les están mintiendo y eso al alumno del Estrella Polar no le gusta nada. Por el contrario Gamboa y Ramiro tienen una alianza y aunque no pueden confiar plenamente el uno en el otro, el malo de El Barco es el único que puede darle respuestas.

A pesar de esa relación amor-odio que tienen en El Barco, Juan Pablo Shuk y David Seijo se llevan fenomenal en la vida real. Los dos se han subido al ring del Club deportivo metropolitano para aprender a pelear mejor.

Los actores de El Barco nos han contado que aunque no es una obsesión para ellos, les gusta practicar deporte para mantener la mente clara. Además, son conscientes de que deben mantener una imagen para la televisión. Aunque lo que realmente les gusta hacer en su tiempo libre es disfrutar de sus amigos, del cine, la lectura, el amor...