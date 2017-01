Gamboa o Ulises, esa es la cuestión

Ainhoa es una chica joven que ha dejado todo atrás al entrar en El Barco. Su madre ha muerto recientemente y va al Estrella Polar con su padre, el capitán del buque escuela, y con su hermana pequeña, Valeria.

Todo apuntaba a que Ainhoa iba a enamorarse de Ulises, el polizón del Estrella Polar, pero parece ser que la hija del capitán se ha fijado en el chico malo del barco, Gamboa. Lo cierto es que Ulises y Ainhoa no empezaron con buen pie. Aunque parecía que Ulises sí que había puesto sus ojos en Ainhoa, ella no le hacía ningún caso, y hasta que se quedaron encerrados en el congelador, su relación no mejoró. En ese tiempo en que estuvieron encerrados, Ainhoa empezó a cogerle algo más de cariño a Ulises, sobre todo porque es el hijo de De la Cuadra, a quien ella quiere como si fuera su tío.

La sorpresa llega cuando Ainhoa le confiesa a Ulises que ya se ha fijado en alguien del Estrella Polar, el profesor de supervivencia. A Ulises no le parece buena idea, no confía Gamboa. Ha sido expulsado del Estrella Polar por el capitán, no trata a los alumnos de una manera adecuada y encima es testigo de cómo le roba una pistola al capitán. ¿Qué esconde Gamboa? ¿Se puede confiar en él?

Gamboa es un hombre oscuro y que parece esconder importantes secretos. En el primer capítulo vemos un cadáver en el maletero de su coche y tiene muchas fotos de Ainhoa, como si hubiera estado espiándola. Parece estar muy empeñado en conquistarla y Ainhoa se siente muy atraída por él, ya que a pesar de todo, el profesor de supervivencia es un hombre atractivo y enigmático que tiene un encanto especial. ¿Será eso lo que le ha gustado a Ainhoa de él? ¿Crees que de verdad le gusta Ainhoa?

Por su parte, Ulises es más joven e impulsivo y tiene un punto de chulería que le hace caer bien a la gente. Es un conquistador y no duda en utilizar todas sus armas y encantos para encandilar a las chicas. Así hizo cuando por primera vez vio a Ainhoa en el puerto y cuando estuvo con ella en el congelador, aunque no le dio resultado.

Lo cierto es que Ainhoa ya ha elegido. Aunque no sea precisamente el ojito derecho del capitán, prefiere a Gamboa y ya ha comenzado su romance con el. Y tú, ¿a quién elegirías? ¿Quién te gusta más?