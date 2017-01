David Seijo es Ramiro, el nuevo aliado de Gamboa

David Seijo es el actor que interpreta a Ramiro, un alumno con gran espíritu de superación debido a su cojera. Aunque fue rechazado en varias ocasiones por su minusvalía, Ramiro ganó un juicio para poder entrar en el Estrella Polar.

Esto es algo que David Seijo valora mucho en su personaje. Para él, poder entrar en un proyecto tan grande como El Barco es un orgullo. Reconoce el esfuerzo por parte de todo el equipo a la hora de grabar la serie y eso es algo espera que la gente aprecie. Además, los decorados, las tramas... cree que es una gran serie.

Desde el principio, el personaje que interpreta David Seijo no se ha creído nada de lo del fin del mundo, hasta que no oye la caja negra del avión. Ramiro se ha enfrentado al capitán y De la Cuadra en más de una ocasión y no soporta que les estén continuamente ocultando información. Todo eso ha hecho que Ramiro se posiciones como nuevo aliado de Gamboa.

¿Crees que ha hecho bien? ¿Debería ser más permisivo con el capitán? ¿Qué opinas de la actitud de Ramiro?