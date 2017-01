Blanca Suárez: "Ainhoa se vestirá de novia, pero nada es lo que parece"

¿Habéis sufrido mucho en la grabación de esta 3ª temporada de ‘El Barco’?

No hemos vivido momentos muy complicados, nos lo hemos pasado muy bien porque hemos cambiado de decorados, nos han llevado a la playa… Pero en el palmeral a lo mejor lo pasamos un poco mal porque había mucho polvo, mucho calor y un poco angustiante, pero vamos, eso ha sido lo peor.

También es verdad que en otras temporadas lo pasé mal en los rodajes en el mar y tuve que tomar pastillas para el mareo (risas).

¿Habéis quedado en un punto álgido de la serie cerrando estas incógnitas?

Sí, de hecho, la última secuencia de la tercera temporada es una vuelta de tuerca a la serie para que la cuarta pueda tirar por otro sitio totalmente diferente. Tiene que ver con cosas que se han contado en anteriores temporadas, pero también hay cosas que ni nos hubiéramos imaginado.

¿Qué te parece que os comparen con ‘Perdidos’?

Hay muchas comparaciones, es verdad, lo hemos comentado, sobre todo los que somos muy fans de ‘Perdidos’, que hay algunas escenas que se pueden hacer comparaciones. Pero los guionistas han cogido lo interesante de la serie americana y lo han integrado en ‘El Barco’, pero tampoco hemos hecho un ‘Perdidos’ a la española porque no tiene sentido.

Su final no tuvo un buen recibimiento por parte del público… ¿Y vosotros?

Nosotros tenemos un final de temporada muy abierto porque este año se solucionan muchas cosas, pero el último capítulo no cierra todo, la cuarta temporada empezará muy arriba.

Ainhoa se va a interesar por Max (Jan Cornet) ¿Qué va a pasar con Ulises?

Afectará a nuestra relación, pero el secreto de Ulises es el que rompe la relación.

¿Pero te hemos visto vestida de novia en algunas escenas…?

Esa escena no se corresponde al orden natural de la serie, pero tampoco es un flashback… Eso sí, tiene sentido, ocurre, hay una boda, pero nada es lo que parece… Eso si, en la vida real, desde pequeña, siempre me he visto vestida de novia, pero ya veremos (risas).

¿Hacéis recomendaciones a os guionistas?

Si claro, siempre les comentamos “y si tal…, y si cual…” (risas).

¿Qué nos puedes contar del rodaje de ‘Blancanieves’ para Antena 3? ¿Cómo va a ser?

Tuvimos las reuniones con el director y los ensayos en octubre y las tres primeras semanas de este mes lo hemos grabado. Es una adaptación del cuento a la época actual, dándole una vuelta de tuerca hacia lo oscuro.

¿Te vas a volcar más en el cine que en la televisión?

No, si de repente se acaba la serie o decido dejarla será más por descanso, no por no querer trabajar.