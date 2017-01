Mateo confiesa que se ha casado

La sorpresa se presenta en la boda de la tía Juana, Mateo se presenta en mitad de la ceremonia y deja a todo el pueblo boquiabiertos, ha regresado en busca de Adriana, lo que no sabe el doctor es que Adriana se encuentra detenida en Nueva York por un error policial.

"Adriana es detenida en Nueva York"

Todo el pueblo se vuelca en la ayuda de la nueva familia formada por Elena y Alfredo, el dinero no abunda en el hogar y la panadera le oculta al policía lo mal que lo está pasando por no poder pagar las obras de su casa. Las cosas no van mucho mejor en la relación de Mario y Carol, la locutora está embarazada y sufre de nervios y el banquero se acaba de quedar sin trabajo y no se atreve a contárselo a su mujer.Adriana regresa a San Martín del Sella y espera un recibimiento apasionado por parte de Mateo, pero el doctor se muestra tan seco como siempre y confiesa a la profesora que hay ciertos impedimentos en su relación.

El nuevo doctor Sagredo parece que tiene otro trato con los habitantes del pueblo y al volver Mateo, no para de adularle y le presenta a la nueva ayudante de la consulta , Ilsa.

¿Conseguirán Adriana y Mateo irse a vivir a Nueva York? ¿Encontrará Mario un trabajo? ¿Arreglarán su casa Elena y Alfredo? ¿Quién es la mujer de Mateo?