El teniente anuncia que Adriana y Nico están comprometidos

En su función sobreprotectora hacia Adriana, también miran con recelo a Nico, que para colmo le pide matrimonio a Adriana ante ellos.Don Alejandro les propone a Adriana y a Mateo que colaboren en su proyecto político trabajando juntos: Adriana como concejala de Sanidad y Mateo como director del futuro hospital que planea construir. Pero la oferta implique que acepten los dos. Ambos lo intentan, pero la tensión es evidente, parece imposible que puedan trabajar juntos.

Carol recibe una atractiva oferta de trabajo en Onda Cero, en Gijón. Pero Mario no quiere dejar su peluquería para irse a Gijón para dedicarse a cuidar al bebé. Además, Pedro está empezando a ayudarle en la peluquería y él está encantado y orgulloso de pasar más tiempo con su hijo, incluso un día quizás le tome el relevo en el negocio… Carol tacha a Mario de machista y convierte el asunto en una guerra de sexos.

Se organiza en la emisora el tradicional concurso de Míster San Martín, en el que las oyentes deciden quién es el más guapo del pueblo. Roberto y Antonio quedan finalistas, en realidad son los únicos que tienen votos, los únicos participantes. Roberto no quiere concursar, pero el propio Antonio le pide que no se retire: es consciente de que Roberto es mucho más guapo, y prefiere quedar en un digno segundo puesto tras él, que en un humillante primer puesto porque no había ningún otro participante.