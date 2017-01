De padre desconocido, se crió con su madre y su abuela, que ahora viven en el pueblo de al lado. Ana (Ángela Moreno) es virginal y tiene el aspecto de no haber roto un plato en su vida, aunque haya roto muchos en la taberna de Tom, donde trabaja. Pero a ella se le perdona todo.



Ana (Ángela Moreno) es un alma cándida, insegura y tímida. Es una chica muy guapa a pesar de no saber explotarlo. Además, es muy ahorradora, no gasta nada. De hecho, sus amigos especulan con lo que tiene que tener en el banco.



Y es que ella tiene un gran objetivo: dar la vuelta al mundo, y si es con Riqui (Gonzalo Kindelán), su amor platónico, mejor.





ÁNGELA MORENO



Ángela dejó todo lo que tenía en Bilbao, cogió su furgoneta y se plantó en Madrid en búsqueda de su sueño: convertirse en actriz.



Moreno ha estudiado Bellas Artes, y se ha hecho conocida gracias a su participación en el programa de la ETB "Vaya Semanita".