Adriana enferma

Adriana no se encuentra muy bien y Nico decide avisar a Mateo ante el estado de salud de la alcaldesa. Ambos acuden al hosital para cuidar de Adriana, pero ¿quién prefiere ella que la cuide?. Alfredo no confia en su compañero y decide seguirle en una investigación, hasta que descubre que Lorenzo no es un policía integro, ¿Que hará Alfredo al respecto?

Además la vida sexual de Elena y Alfredo sigue estancada, pero Pedro descubre a su madre besándose con Moruba, ¿Le contará Pedro el secreto al policía?