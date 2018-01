Ana Morgade: "Montse está muy preocupada por demostrar que merece su puesto"

ENTREVISTAS | CUERPO DE ÉLITE

Ana Morgade interpreta a Montse Gil, la Jefa de la Inteligencia del 'Cuerpo de Élite'. No hay enemigo que no tenga fichado ni documento clasificado que no haya leído. Solo tiene un talón de Aquiles: Efe, que, tras ser su secretaria, ahora están al mismo nivel y piensa cobrarse todos sus desprecios. La actriz nos ha confesado cómo se siente tras rodar una serie que mezcla, de la mejor forma posible, la acción y comedia. ¡No te lo pierdas!