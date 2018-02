Sinopsis capítulo 1: El sobrino del Rey

Durante décadas, el 'Cuerpo de Élite' Autonómico ha sido la unidad de operaciones especiales más efectiva y secreta del país. Ahora toca renovarlo y fichar nuevos agentes bajo el mando de su nuevo director, “Efe”, vieja gloria del espionaje español tan condecorado como obsoleto y machista, y Montse Gil, jefa de inteligencia, mucho más capaz y preparada que él pero con un punto débil: el propio Efe. Ambos formaron equipo en el pasado, fueron pareja y acabaron fatal. Hoy no se soportan... pero deberán trabajar codo con codo.

Sus nuevos agentes son Berta Capdevila, mossa d’esquadra. Salva Baeza, el policía más duro de Málaga. Elena Rodríguez, boina verde madrileña. Ximo Moltó, TÉDAX valenciano, e Iñaki y Josemari Zabaleta. Un superagente curtido en mil batallas y un ertzaina al borde de la anemia. Juntos, tendrán que enfrentarse a las misiones más peligrosas y secretas.

La primera, rescatar a uno de los personajes más conocidos y polémicos de nuestro país: el sobrino del Rey. Su repentina desaparición hace saltar todas las alarmas pero el equipo no tarda en localizarlo: el chico ha sido secuestrado por un temible señor de la guerra de la Europa del Este. El 'Cuerpo de Élite' debe rescatarlo cuanto antes y además hacerlo en secreto para no poner en peligro la reputación de la monarquía española… Sin embargo, cuando logran infiltrarse en el cuartel enemigo, los agentes descubren algo que pone la misión patas arriba y que les obliga a cambiar de planes e improvisar: el sobrino no está secuestrado. El sobrino está de fiesta.