Teodoro Ibáñez disuelve el ‘Cuerpo de Élite’ al enterarse de su existencia

CAPÍTULO 11 | VENEZUELA

Las elecciones generales han traído un nuevo Ministro. Teodoro Ibáñez, procedente de un partido regionalista y más de campo que las amapolas, llega dispuesto a revolucionar la vida del 'Cuerpo de Élite'. Por un lado, no entiende el despilfarro innecesario que supone el cuerpo y amenaza con cerrar la base. Por otro, sus intervenciones públicas no son mucho mejores. Teodoro se enzarza en un pique con Carreño y acaba recurriendo a la manida frase de "Si no te gusta, vete a tu querida Venezuela".

Lo que no sabe el nuevo Ministro es que esta es la gota que colma el vaso en las ya deterioradas relaciones bilaterales entre España y ese país. Alguien se planta en la puerta del Ministerio exigiendo disculpas: el presidente de Venezuela en persona, que amenaza con suspender la firma de un importante tratado comercial. Ante la gravedad de la situación, el 'Cuerpo de Élite' se pone en marcha para resolver la crisis diplomática y evitar que el nuevo ministro lo enrede todo aún más.