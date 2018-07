1. 'Leal' es el título del quinto episodio de 'El cuento de la criada'. Es donde descubrimos más traiciones y secretos: Luke le era infiel a su esposa y June iniciaba la relación sin contárselo a Moira. Además, la señora de la nueva casa de Emily se excusa para evitar las Ceremonias; Serena traiciona a su marido, Fred a Serena y, Nick a su comandante. El título del episodio es claramente irónico. O, simplemente, plantea a quién se le debe lealtad: a uno mismo.

2. Se analiza el nombre de la resistencia: Mayday. Es una señal de socorro, derivada del francés m'aider ('ayudadme', de la expresión completa venez m'aider, 'vengan a ayudarme'). Seguimos descubriendo que la resistencia sigue viva en algún lugar de Gilead.

3. El placer sexual femenino es un acto de rebelión. June se rebela contra la sociedad de Gilead y disfruta de sexo consentido y placentero. Sexo por el mero disfrute sin objetivo de procrear. Al despertarse a la mañana siguiente seguirá siendo esclava del sistema, pero durante unos minutos gloriosos ha tenido el control de la situación.

4. La solidaridad entre las criadas sigue siendo algo hermoso entre tanta monstruosidad. Lo vemos en el momento del mercado en el que una de las criadas, que es alérgica a las azucenas, ayuda a Defred distrayendo a la nueva Deglen con las flores.

5. El poema que recuerda June en la versión en inglés de 'El cuento de la criada' es de la escritora Margaret Atwood: "You fit into me like a hook into an eye, a fish hook an open eye". En cambio, en la versión en castellano escuchamos "Somos como carne y uña con astillas entre otra y una".

6. Durante la escena de un flashback del sexo entre Fred Waterford y Serena Joy, escuchamos como recitan una parte de la Biblia. Concretamente del 'Génesis 2:21' en el que se relata 'La formación de la mujer'.

7. Serena Joy es cómplice de su propia opresión: víctima y verdugo. Está condenada al infierno que ella misma creó. Ahora tiene que admitir 'el lugar de la mujer' (título del capítulo 6) en la República de Gilead.

8. "No es lo mismo una mujer mansa que una débil", una frase dentro del libro de Serena Joy titulado 'El sitio de las mujeres', una defensa del feminismo doméstico. Lo defendió sobre todas las cosas, luchó por sus ideales pero ahora, no puede leer el libro que ella misma escribió. Sacrificios que ella misma acepta.

9. "Las manzanas magulladas no se ponen encima de las demás". Durante la cena con los embajadores de otros países, Serena Joy pide a Tía Lydia que retire a las chicas "defectuosas". En esta secuencia vemos la bondad de Tía Lydia que, a pesar de los castigos que reciben las criadas, todas deben ser recompensadas.

10. La Señora Castillo, embajadora de México, parece preocupada por saber si la labor de las criadas de Gilead es un acto voluntario pero, al final del episodio descubrimos que, su preocupación no es por motivos humanitarios si no que, esperaba que su trabajo fuese más fácil.