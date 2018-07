El cuento de la criada

Defred explota y revela la verdad sobre la vida de las criadas a la embajadora de México

Defred no aguanta más y decide dar un paso para luchas contra la injusticia que vive en la República de Gilead. La criada, aprovecha un momento a solas con la embajadora de México y su asistente para revelar la espeluznante verdad que la acompaña en su día a día. La embajadora no da crédito a lo que dice Defred pero, no tiene la solución para sus problemas. En su ciudad llevan 6 años sin ningún nacimiento pero, Defred afirma que la suya "ya está muerta".