El próximo miércoles no te pierdas el flashmob de Dani en Con el culo al aire

Ahora que Chema está arruinado y uno de sus proveedores le amenaza por no pagarle, José Luis y Sonsoles ven la oportunidad de convertirse en los nuevos propietarios del camping. Para ello, le dicen a Chema que conseguirán el dinero que necesita si a cambio les firma un contrato. Ante la desesperación, Chema firma un contrato que no entiende. Lola le hace ver que los marqueses le han engañado, si consiguieran el dinero, se harían con el 90% del camping. Todos los campistas intentarán que los marqueses no puedan ir al concurso de “Atrapa un millón” para que no consigan ni un euro y así no se hagan con el camping.

Rubén está emocionado con la idea de convertirse en padre y ha construido una cuna para su futuro bebé. Cuando lo descubre Ángel, le pide que deshaga de ella, ya que Begoña podría enterarse de que fue Rubén quien le inseminó en lugar de él. Rubén va a tirarla para que nadie la vea, pero Eli la descubre y cree que Rubén la ha construido para su bebé porque está enamorado de ella.

Tino recibe la nómina y decide que ya es momento de compensar a Javi y pagarle sus estudios de disc-jokey. Javi recibe la noticia con gran ilusión, pero Tino y Alicia se12dan cuenta de que su hijo es muy malo pinchando música. Tino y Alicia tendrán que encontrar la manera de que Javi renuncie a su sueño de ser DJ, sin que ellos tengan que decírselo. Dani tiene la oportunidad de perder su virginidad, pero la chica es muy fea.

Dani decide hacer de tripas corazón y seguir adelante. Pero Chus le hace ver que la chica está enamorada de él y que podría hacerle mucho daño si se acuesta con ella. Por su parte Lola le dice que se aproveche, que no va a haber muchas oportunidades así para él. Dani tomará una decisión, pero puede que sea demasiado tarde.