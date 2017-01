María León: "Sandra va a volver locos a todos los habitantes del camping"

¿Qué nos puedes contar de Sandra, tu personaje en “Con el culo al aire”?

Sandra es una chica joven con dos niñas, es doctora y con una vida más o menos muy normal y bien organizada. Pero le sucede algo que le cambia la vida y se va al camping con sus hijas a ‘sobrevivir’.

¿Y cómo son sus vivencias en el camping?

Son un poco locura, llega con su forma de vida, con su orden, con sus hijas… y se encuentra el caos del camping, le cuesta adaptarse a sus nuevos compañeros. Intenta organizar su nueva vida porque en un principio le cuesta, pero al final lo consigue. Al principio la vuelven un poco loca, pero luego será ella la que les vuelva locos a todos los habitantes del camping (risas).

¿Pero Sandra vive en una caravana, en una casa prefabricada…?

Vive en un bungalow pequeñito, pero muy bien apañado (risas), donde ella monta su consulta y organiza su mini mundo.

¿Cómo llevas la grabación de los exteriores de la serie?

Estamos en un camping de verdad que está en La Cabrera, en la sierra norte de Madrid, y la verdad es que estamos pasando un poco de frío, pero es un sitio muy bonito y agradable. Yo, como María León, me dan ganas de irme a vivir allí porque es un lugar precioso. Me lo paso muy bien grabando la serie y, por eso, estoy muy contenta con el camping y con La Cabrera.

¿Habías ido de camping alguna vez?

Sí, me he ido muchas veces y mis mejores veranos los recuerdo de camping, conociendo a mucha gente, y de donde te llevas muy buenos recuerdos y también malos, por qué no reconocerlo.

¿Pero eres más de camping o prefieres los hoteles?

Dependiendo de la edad (risas). Cuando eres más joven, los camping te molan más que los hoteles porque estos son muy aburridos. Cuando eres más mayor, prefieres los hoteles porque tienes otra intimidad. Pero podemos decir que me gustan ambos (risas).

¿Qué le dirías a Sandra si te la encontraras por la calle? ¿Y Sandra a María?

Yo le diría a Sandra: “que paciencia tienes y que entereza”, y ella me contestaría: “cállate que estás loca”.

¿Qué tal con tus compañeros de reparto?

Estupendamente, estoy contentísima con el equipo, con todos los compañeros. Es muy divertido, son muy buenos actores y voy a aprender mucho de ellos. Esto es un aprendizaje muy bueno para mí.

¿Te has quedado alguna vez con el culo al aire?

Pues sí, me he quedado muchas veces con el culo al aire y sobre todo en esta profesión, que estamos más tiempo con el culo al aire que tapado (risas), y espero que muchas más, porque si no me aburriría mucho (risas).

¿Crees que con la crisis que estamos sufriendo hace falta más comedia en la televisión?

Sí, creo que la comedia y las risas ayudan a facilitar las cosas y a que llevemos los problemas mejor, ya sea la crisis u otras cosas. Que superemos los problemas de otra manera y el humor esté presente. Una de las cosas que más alegría me da de hacer comedia es eso, que la gente en su casa se ría y que tengan una sonrisa en la cara. Eso no puede ser malo.

¿Cómo definirías “Con el culo al aire”?

Es una serie divertida, picarona y loca.