Los expatriados vuelven al camping en el próximo capítulo de 'Con el culo al aire'

Cuando Sandra tiene que irse del camping un par de días a solicitar una beca para estudiar cirugía, Begoña aprovecha para intentar conquistar a Ángel. En ausencia de la doctora, Rebe y Eli deciden vigilar a Ángel y Begoña para evitar que se líen. Pero Begoña pierde las llaves de su coche y tendrá que pasar la noche en casa de Ángel. A la mañana siguiente, Eli y Rebe descubren que Begoña y Ángel han pasado la noche juntos.

A José Luis y Sonsoles les cuelan un billete falso en la churrería. Como casi todo el mundo para no perder dinero intentarán colárselo a alguien. Sin embargo, no hay manera de deshacerse del billete, lo que les lleva a pensar que es un castigo por todas las cosas y todo el daño que han hecho a la gente de su alrededor. Esto les llevará a empezar a pedir perdón a todo el mundo. Lo que parecía una buena idea, terminará fatal para los marqueses, que estarán a punto de perder hasta su casa.

Tino está a punto de ser despedido de la chocolatería, pero se salva milagrosamente porque su jefe sufre un ataque al corazón. Tino logra salvarle la vida y Víctor no sólo no le despide, sino que le ofrece el puesto de encargado. Pero Mónica, una compañera de la chocolatería que quería el puesto, no dudará en poner a todos los compañeros en contra de Tino y convertir su vida en un infierno.

Tras una noche de pasión, Chus se despierta junto a Fernando, un nuevo campista. Pero pocos minutos más tarde, ella, Lola y Dani se dan cuenta de que les ha desaparecido el dinero del mes. Dani y Lola culpan a Fernando y quieren ir a por él, pero Chus, que no recuerda mucho de él porque estaba borracha, no puede ayudarles a identificarlo. El único rasgo que recuerda sobre Fernando es una mancha en un lugar muy comprometido, lo que obligará a Lola y Dani a colarse en los baños para intentar reconocerle y así recuperar su dinero.