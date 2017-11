Los protagonistas de ‘La Casa de Papel’ definen en una frase el capítulo final de la serie

Los protagonistas hablan del final

Los protagonistas de ‘La casa de papel’ definen cómo es el capítulo final de la serie que no te puedes perder:

“No necesito una frase, basta una palabra: redondo”. Álvaro Morte (El Profesor)

“Trepidante y redondo...con un final de película”. Itziar Ituño (Raquel)

“Un capítulo imposible de describir en una frase”. Úrsula Corberó (Tokio)

“Cuando leí el capítulo final, pensé. Esto es imposible. No se puede hacer. No hay manera. No nos quedan fuerzas. No hay tiempo. Vamos a morir como moscas, uno detrás de otro!! Y allá que fuimos. Con todo!!”. Pedro Alonso (Berlín)

“Como diría Bowie: 'We can be heroes just for one day'”. Alba Flores (Nairobi)

“Es imposible definir con palabras lo que se avecina en el final de la serie, una verdadera obra de arte. Me quedo con ese adjetivo para definir el último capítulo: ¡Apoteósico!”. Jaime Lorente (Denver)

“Para mí, fue de muerte, un capítulo de muerte”. Paco Tous (Moscú)

“Un final emocionante y espectacular”. Darko Peric (Helsinki)

“Supera, con creces, las expectativas que tienes sobre el desenlace”. Roberto García (Oslo)

EL MENTIROSO: Acción transmedia especial

Los protagonistas de ’La Casa de Papel’ participan a través de la web oficial en un juego interactivo: El Mentiroso.

Cada uno de ellos da varias versiones sobre el final de su personaje. En el mejor de los casos, solo una de las versiones de cada actor es cierta. En otros casos, ni siquiera eso: todas son falsas. Los usuarios pueden votar por el final que crean que es el verdadero y comparar sus predicciones con las del resto de seguidores de la serie.