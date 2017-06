Así serían Úrsula Corberó y Alba Flores en versión mini en 'La casa de papel'

¡Qué monadas!

¡Pero que cucada de imagen! Alba Flores ha compartido en sus redes sociales un dibujo en el que su personaje Nairobi y Tokio (Úrsula Corberó) son las protagonistas en versión mini, y la verdad es que no le falta detalle. Las dos chicas de las banda de atracadores de 'La casa de papel' lucen el característico mono rojo y posan con la pistola en mano. La actriz madrileña no ha desvelado quién es el autor, pero no nos cabe la menor duda de que es... ¡un artistazo!