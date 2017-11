El Profesor, sin salida, declara su amor ante el corazón roto de Raquel

CAPÍTULO 13 | LA CASA DE PAPEL

“¿Qué eres, un perturbado?”. Raquel tiene el corazón roto, ha confiado plenamente en Salva y le abierto su vida por completo. Muy frustrada, se da cuenta de que en realidad es Sergio Marquina, alias El Profesor, y no es capaz de saber por qué el mayor atracador de la historia ha tenido que entrar en su vulnerable corazón. El amor, es la única escusa que El Profesor puede darle: “Raquel, me he enamorado de ti”. ¿Qué pasará ahora?